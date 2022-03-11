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Массовое ДТП с четырьмя авто произошло в Алматы: 2 человека пострадали (фото)

Пострадавшие в ДТП авто
Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

В Наурызбайском районе Алматы случилась массовая авария, в результате которой пострадали два человека.

Как пишет издание Sputnik Казахстан, ДТП произошло на пересечении улиц Даулеткерея и Байсултанова.

По словам очевидцев, авто Kia, Toyota Camry и Honda Accord двигались в северном направлении по улице Даулеткерея. В какой-то момент водитель Kia решил повернуть на улицу Байсултанова, но врезался в Honda Accord.

От сильного удара второе авто откинуло на припаркованную на обочине Honda CR-V, а после по инерции Honda Accord ударила и Toyota Camry.

Пострадавшее в ДТП авто
Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

По информации издания, в результат аварии пострадали водители Honda CR-V и Honda Accord. Водителя второго автомобиля госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Пострадавшее в ДТП авто
Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960150-massovoe-dtp-s-chetyrmya-avto-proizoshlo-v-almaty-2-cheloveka-postradali-foto/

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