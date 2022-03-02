Автовоз с новыми машинами опрокинулся в ЗКО (фото)

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Вечером 28 февраля на трассе в Западно-Казахстанской области опрокинулся автовоз с новыми машинами, которые в итоге оказались повреждены. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 28 февраля в 21.00 часов на 74 километре трассы Уральск-Атырау 38-летний водитель автовоза не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

В результате были повреждены 7 легковых машин, находившиеся в автовозе.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

"В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - сообщили в ДП Западно-Казахстанской области.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Напомним, в середине февраля автовозы с партиями легковушек попали в массовое ДТП на трассе Самара-Шымкент на территории Актюбинской области.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958913-avtovoz-s-novymi-mashinami-oprokinulsya-v-zko-foto/