Автовозы с партиями легковушек попали в массовое ДТП на трассе Самара-Шымкент

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

13 февраля около 11.00 часов на 619 км автодороги Самара-Шымкент случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

По информации ведомства, водитель автовоза Renault, гражданин Грузии, перевозивший машины в Алматы, не учел дорожные и метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил столкновение с впереди идущими двумя грузовиками Renault, которые тоже перевозили автомобили.

От удара автовоз, изменив направление движения, врезался еще и во встречный большегруз Mercedes.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Водителя последнего автомобиля госпитализировали в ЦРБ Хромтау с различными телесными повреждениями.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, 13 января в Актюбинской области произошло еще одно ДТП, в результате которого автомобиль "ВАЗ" разорвало на части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956004-avtovozy-s-partiyami-legkovushek-popali-v-massovoe-dtp-na-trasse-samara-shymkent/