Наезд на девочку попал на видео в ВКО

Место происшествия. Кадр из видео: yk-news.kz

Наезд машины на ребенка попал на видео в Риддере. Дорожно-транспортное происшествие прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

По информации ведомства, авария произошла днем 26 февраля в Риддере. Водитель на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу пешеходу. Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора

"В отношении водителя составлен административный протокол. Ребенок не пострадал", - сообщили в ДП ВКО.

Напомним, 10 февраля женщина за рулем авто сбила мать с ребенком на тротуаре в Актау. ДТП также попало на видео

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958397-naezd-na-devochku-popal-na-video-v-vko/