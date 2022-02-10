Женщина за рулем авто сбила мать с ребенком на тротуаре в Актау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В 17 микрорайоне Актау 10 февраля произошло ДТП, которое попало на видео. Аварию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

На кадрах видно, что водитель авто, сдавая назад, сбил ребенка, который шел по тротуару в сопровождении взрослого.

По информации ДП региона, в 13.20 часов на пульт "102" управления полиции Актау поступил вызов о ДТП в 17 микрорайоне.

Стражи порядка выяснили, что автоледи за рулем Chevrolet Aveo сбила женщину и 5-летнего ребенка на тротуаре, перепутав комбинацию переключения коробки передач. Вместо того, чтобы двигаться вперед, автомобиль поехал назад.

"Мать с ребенком доставили в Мангистаускую областную больницу. Состояние мальчика стабильное, он в сознании, самостоятельно ходит. Ведется расследование", - рассказали в департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955559-zhenschina-za-rulem-avto-sbila-mat-s-rebenkom-na-trotuare-v-aktau-video/