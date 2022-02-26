Нарушения судейской этики усмотрели в действиях судей Темиртау

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В Караганде завершена служебная проверка в отношении председателя Темиртауского городского суда Талгата Амрашева и судьи этого же суда Айжан Шаяхметовой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Материалы в отношении заявившей о давлении со стороны председателя суда судьи Айжан Шаяхметовой и председателя Темиртауского городского суда Талгата Амрашева находились на рассмотрении Комиссии по судейской этике областного филиала Союза судей.

Карагандинский областной суд озвучил ее выводы.

"Комиссия признала факт нарушения судьями Кодекса судейской этики и приняла решение направить материалы в судебное жюри для решения вопроса о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Вышеуказанные лица вправе оспорить данное решение в Центральный совет Союза судей РК", - сообщили в пресс службе Карагандинского областного суда.

Ранее сообщалось, что судья Темиртауского городского суда Айжан Шаяхметова , якобы оказанного на нее со стороны председателя суда Талгата Амрашева. По словам Шаяхметовой, председатель вмешивался в судебный процесс по резонансному делу о ДТП, подсудимым в котором является сын известного бизнесмена Даниил Боровиков.

Напомним, Даниил Боровиков подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958127-narusheniya-sudeyskoy-etiki-usmotreli-v-deystviyah-sudey-temirtau/