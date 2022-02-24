Сбил и увез в неизвестном направлении: водитель задержан в Семее

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В Семее 22 февраля водитель сбил, как ранее сообщалось, девочку, посадил в машину и увез в неизвестном направлении. Его задержали, а пешеходом оказалась 20-летняя студентка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Стражи порядка провели детальное изучение происшествия. В итоге был установлен и задержан 19-летний водитель "ВАЗ-2115". Оказалось, что он допустил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе не на девочку в возрасте 12-13 лет, а на 20-летнюю студентку.

Девушка в медицинские учреждения за помощью не обращалась, претензий в отношении водителя не имеет.

В ДП ВКО добавили, что после случившегося водитель отвез студентку на остановку, спросил, все ли у нее хорошо, дал свой номер телефона для того, чтобы она звонила, если у нее что-то заболит, он оплатит лечение.

Также по данному факту 24 февраля в отношении 19-летнего парня, находившегося за рулем "ВАЗа", составлен административный протокол по ст.600 ч.1 КоАП РК за непредоставление преимущества пешеходам.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 февраля в Семее водитель сбил девочку, примерный возраст которой 12-13 лет, после чего посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Полицейские начали поиски обоих участников аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957738-sbil-i-uvez-v-neizvestnom-napravlenii-voditel-zaderzhan-v-semee/