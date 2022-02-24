Водитель сбил девочку и увез в неизвестном направлении в Семее: ведутся поиски обоих

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В Семее водитель на неустановленном автомобиле сбил девочку и увез ее в неизвестном направлении. Сейчас правоохранители разыскивают обоих, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

22 февраля в управление полиции Семея поступило сообщение о том, что на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ТД "Радуга" был совершен наезд неустановленным водителем на несовершеннолетнюю девочку, примерный возраст 12-13 лет. При этом мужчина увез пострадавшую в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован. Личный состав УП Семея ориентировали на установление личности водителя, допустившего наезд на ребенка.

"Были отработаны медицинские учреждения. В ходе проверки не установлено обращений на канал 103 по факту получения телесных повреждений в результате ДТП ребенком в возрасте 7-15 лет", - отметили в ДП ВКО.

Также в ведомстве сообщили, что по городу не зарегистрировано фактов обращений по поводу пропажи детей.

"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя и ребенка", - резюмировали в департаменте полиции региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957623-voditel-sbil-devochku-i-uvez-v-neizvestnom-napravlenii-v-semee-vedutsya-poiski-oboih/