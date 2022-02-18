Момент смертельного ДТП попал на видео в Карагандинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/salamatov_almaz

Два человека погибли при столкновении автобуса и мотоцикла в Сатпаеве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на начальника управления дознания департамента полиции Карагандинской области Алмаза Саламатова.

Жуткие кадры столкновения автобуса и мотоциклиста опубликовал на своей странице в Instagram начальник управления дознания ДП Карагандинской области Алмаз Саламатов.

По его информации, видео было снято в Сатпаеве в мае прошлого года.

"В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Согласно пункту 5 главы 13 ПДД, при повороте налево или развороте по разрешающему сигналу светофора, водитель уступает дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Данное требование правил было нарушено водителем автобуса", - отметил Алмаз Саламатов.

В отношении водителя автобуса было зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц". Управлением дознания дело было направлено в суд.

"В декабре прошлого года судом Сатпаева водитель автобуса признан виновным и осужден к пяти годам лишения свободы. Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах", - добавил Алмаз Саламатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956792-moment-smertelnogo-dtp-popal-na-video-v-karagandinskoy-oblasti/