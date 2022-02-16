Тронулся и переехал: водителя автобуса из Караганды осудили из-за ДТП и тут же амнистировали

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В Октябрьском райсуде №3 рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса. Его признали виновным в нарушении ПДД или эксплуатации транспор­тных средств, повлек­шем по неосторожности смерть человека, и приговорили к 2,6 годам заключения, а после – тут же амнистировали. Областной суд оставил приговор без изменений, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным суда, ДТП произошло в июле прошлого года.

По версии следствия, водитель автобуса №45, двигаясь по улице Зелинского, при высадке пассажиров не убедился в безопасности движения и тронулся с места не закрыв задние двери.

Погибшая пассажирка не успела выйти из автобуса и упала на проезжую часть, где ее переехал автобус. Женщина была госпитализирована и скончалась в больнице.

Водителя автобуса признали виновным в нарушении ПДД или эксплуатации транспор­тных средств, повлек­шем по неосторожности смерть человека, и приговорили к 2,6 годам заключения. Однако он попал под действие амнистии.

Несмотря на это, мужчину лишили водительских прав на пять лет.

Применение закона об амнистии не устроило потерпевших. Они обжаловали приговор суда в апелляционной инстанции и настаивали на том, что преступле­ние было совершено намеренно.

Судебная колл­егия Карагандинского областного суда изучила все материалы дела и согласилась с приговором суда первой инстан­ции, оставив его без изменения.

"Преступление, преду­смотренное частью 3 статьи 345 УК, являет­ся преступлением неб­ольшой тяжести, сове­ршенным по неосторож­ности.

Согласно пунк­ту 1 части 2 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республ­ики Казахстан", лица, совершившие преступ­ления небольшой тяже­сти, освобождаются от основного наказани­я. Эти требования за­кона обязательны для суда.

В этой связи, судом первой инстанции осуж­денный был освобожден от назначенного ос­новного наказания. Нарушений норм как ма­териального, так и процессуального закон­а, влекущих отмену и изменение приговора, судебная коллегия не усмотрела. Приговор вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе Карага­ндинского областного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956477-voditelya-avtobusa-osudili-iz-za-dtp-i-srazu-zhe-amnistirovali-v-karagande/