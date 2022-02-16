Тронулся и переехал: водителя автобуса из Караганды осудили из-за ДТП и тут же амнистировали
В Октябрьском райсуде №3 рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса. Его признали виновным в нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к 2,6 годам заключения, а после – тут же амнистировали. Областной суд оставил приговор без изменений, передает корреспондент NUR.KZ.
Согласно данным суда, ДТП произошло в июле прошлого года.
По версии следствия, водитель автобуса №45, двигаясь по улице Зелинского, при высадке пассажиров не убедился в безопасности движения и тронулся с места не закрыв задние двери.
Погибшая пассажирка не успела выйти из автобуса и упала на проезжую часть, где ее переехал автобус. Женщина была госпитализирована и скончалась в больнице.
Водителя автобуса признали виновным в нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к 2,6 годам заключения. Однако он попал под действие амнистии.
Несмотря на это, мужчину лишили водительских прав на пять лет.
Применение закона об амнистии не устроило потерпевших. Они обжаловали приговор суда в апелляционной инстанции и настаивали на том, что преступление было совершено намеренно.
Судебная коллегия Карагандинского областного суда изучила все материалы дела и согласилась с приговором суда первой инстанции, оставив его без изменения.
"Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК, является преступлением небольшой тяжести, совершенным по неосторожности.
Согласно пункту 1 части 2 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", лица, совершившие преступления небольшой тяжести, освобождаются от основного наказания. Эти требования закона обязательны для суда.
В этой связи, судом первой инстанции осужденный был освобожден от назначенного основного наказания. Нарушений норм как материального, так и процессуального закона, влекущих отмену и изменение приговора, судебная коллегия не усмотрела. Приговор вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе Карагандинского областного суда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956477-voditelya-avtobusa-osudili-iz-za-dtp-i-srazu-zhe-amnistirovali-v-karagande/