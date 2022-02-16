Автоцистерна с бензином перевернулась в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде перевернулась автоцистерна с бензином. В результате происшествия произошел разлив топлива, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц 15 магистраль и Попова.

По предварительным данным, водитель автомашины "КамАЗ" не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание 20-тонного полуприцепа, закрепленного к тягачу.

"На месте происшествия произошел разлив бензина, без горения. В результате ДТП пострадавших нет.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956378-avtotsisterna-s-benzinom-perevernulas-v-karagande-video/