Автоцистерна с бензином перевернулась в Караганде (видео)
В Караганде перевернулась автоцистерна с бензином. В результате происшествия произошел разлив топлива, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц 15 магистраль и Попова.
По предварительным данным, водитель автомашины "КамАЗ" не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание 20-тонного полуприцепа, закрепленного к тягачу.
"На месте происшествия произошел разлив бензина, без горения. В результате ДТП пострадавших нет.
Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956378-avtotsisterna-s-benzinom-perevernulas-v-karagande-video/