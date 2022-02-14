Автомобиль разорвало на части в Актюбинской области (видео)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области автомобиль "ВАЗ" разорвало на части. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 13 февраля на 705 км автодороги Самара-Шымкент произошла авария с участием двух машин.

Водитель "ВАЗ-21144", не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение с Opel Vectra.

В результате ДТП "ВАЗ" разорвало на две части. Водитель и пассажир Opel госпитализированы в БСМП Актобе с различными травмами.

Напомним, ранее стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП на трассе недалеко от Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955999-avtomobil-razorvalo-na-chasti-v-aktyubinskoy-oblasti-video/