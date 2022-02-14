Три человека погибли в страшном ДТП на трассе недалеко от Нур-Султана (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

13 февраля недалеко от столицы произошло столкновение автомобилей JAC и Lada Priora. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Авария произошла на 19 км автодороги Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка.

По информации ДП Акмолинской области, 37-летний житель столицы выезжал из города Косшы по улице Абая. Двигался в сторону Нур-Султана на автомашине JAC.

Место преступления. Фото: ДП Акмолинской области

А в направлении Кабанбай батыра ехала Lada Priora тоже под управлением астанчанина. Он не справился с рулевым управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с JAC.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Водитель Lada и две его пассажирки скончались на месте происшествия. Водитель второй машины доставлен в столичное медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955973-tri-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-na-trasse-nedaleko-ot-nur-sultana-foto/