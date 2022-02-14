Смертельное ДТП с участием мусоровоза произошло в Кокшетау (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Мусоровоз столкнулся с легковой машиной в Кокшетау ранним утром 14 февраля. В результате аварии погиб один человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Столкновение произошло в 4.45 часов на пересечении улиц Кенесары и Мамыр в Кокшетау.

В полиции выяснили, что 25-летний житель города за рулем Mazda, не соблюдая дистанцию, въехал в заднюю часть движущегося мусоровоза "ЗИЛ".

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

В городском акимате отметили, что мусоровоз, попавший в аварию, принадлежит ТОО "Кокше Тазалык". Предприятие занимается вывозом ТБО. На маршрут "ЗИЛ" выезжает в 21.00 часов и работает до 8 часов утра. Водитель ехал по освещенной улице, когда в него сзади врезалась иномарка.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Напомним, ранее сообщалось, что 13 февраля три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955982-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-musorovoza-proizoshlo-v-kokshetau-foto/