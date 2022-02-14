"Утомился от солнечных лучей и задремал": таксиста отправили в колонию за смертельное ДТП в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актобе вынесли приговор таксисту, устроившему смертельное ДТП - мужчину признали виновным в аварии, унесшей жизни двух человек, сообщает издание "Диапазон".

Сообщается, что авария произошла в начале октября прошлого года - автомобиль "Ларгус", в котором находились шесть пассажиров, направлялся из Кандыагаша в Актобе. На трассе машина выехала на "встречку" и врезалась в грузовик.

Два человека, находившихся в легковом авто, погибли на месте. Еще два пассажира этой машины и водитель грузовика получили травмы.

Оказалось, что за рулем легковушки был 29-летний актюбинец, занимавшийся частным извозом. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей, мужчина оказался на скамье подсудимых.

"Суд установил, что в дороге водитель "Ларгуса" утомился от солнечных лучей и задремал, в результате потерял контроль над машиной и это закончилось аварией и гибелью двух человек", - сообщает издание.

Отмечается, что пострадавшие пассажиры и родственники погибших водителя простили. Сам он вину признал, объяснил, что возместил потерпевшим ущерб и просил применить к нему амнистию.

Однако, как оказалось, его случай под амнистию не попадает - мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Кроме того, его лишили водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955919-utomilsya-ot-solnechnyh-luchey-i-zadremal-taksista-otpravili-v-koloniyu-za-smertelnoe-dtp-v-aktobe/