Сход лавин ожидается в горах Алматы

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В горах Алматы сегодня, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

"В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за неустойчивого снежного покрова 7 февраля возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за провоцирования схода снежных лавин", - сообщили в ведомстве.

Спасатели просят алматинцев пока воздержаться от похода горы и соблюдать все меры безопасности.

В связи с этим в ДЧС дали некоторые рекомендации горожанам:

в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить и дождаться хорошей погоды;

если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне;

если вы уже в горах, будьте внимательными и следите за изменением погодных условий;

если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

не откладывайте возвращение домой на позднее время суток - вы можете не найти обратный маршрут;

в рюкзаках должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

Кроме того, горожан просят не ходить в гору в одиночку, а также максимально подробно информировать родных и близких о выбранном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954894-shod-lavin-ozhidaetsya-v-gorah-almaty/