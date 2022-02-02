BMW слетел с моста возле рынка "Алтын Орда" (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kaskelenkz

Легковая машина слетела с моста возле рынка "Алтын Орда". ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии распространяется в соцсетях. На кадрах показана перевернутая на дороге машина BMW. Автор поста отметил, что иномарка опрокинулась с моста, предупредив водителей об осторожности.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло утром 2 февраля близ рынка "Алтын Орда" в Карасайском районе.

"Водитель BMW на 18 км автодороги Алматы-Бишкек не справился при въезде на мост с рулевым управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. В последующем машина слетела с моста и опрокинулась.

В ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров, которые были доставлены в больницу Каскелена. После врачебного осмотра двоих отпустили на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь уточнили, что возбуждено административное дело по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954233-bmw-sletel-s-mosta-vozle-rynka-altyn-orda-video/