15-летнего подростка и 5-летнего ребенка сбили на зебре в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Караганде на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 15-летнюю девушку и 5-летнего ребенка. Малыш в момент наезда находился на санках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Наезд на пешеходов произошел примерно в 17:25 на улице Таттимбета. Его совершил 29-летний водитель автомашины ВАЗ.

По словам очевидцев, от удара малыш на санках отлетел на несколько метров. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях.

"В результате ДТП 15 и 5-летние пешеходы доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Караганде при столкновении автобуса и ВАЗ пострадали шесть человек. Данное ДТП также расследуется полицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953910-15-letnego-podrostka-i-5-letnego-rebenka-sbili-na-zebre-v-karagande/