Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Караганде: есть пострадавшие (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде водитель автомашины "ВАЗ" не справился с рулевым управлением и врезался в пассажирский автобус. Есть пострадавшие. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Столкновение легковушки и автобуса произошло в Пришахтинске. По предварительным данным, водитель автомашины "ВАЗ" не справился с рулевым управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в маршрутный автобус №100.

"Водитель "ВАЗа" двигался со стороны улицы Зелинского в направлении Техбазы. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом марки "ПАЗ". В результате ДТП пассажир и водитель легкового авто доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован. По делу назначены экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение.

По словам очевидцев, в аварии пострадали и пассажиры автобуса. Несколько человек получили тупые травмы и ушибы.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что всего в ДТП пострадали шесть человек.

"Пострадавших шесть человек. Один из них госпитализирован в клинику имени Макажанова. Остальные отпущены для амбулаторного наблюдения", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953861-legkovoy-avtomobil-vrezalsya-v-passazhirskiy-avtobus-v-karagande-est-postradavshie-video/