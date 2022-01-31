"По пути разговаривали о жизни": павлодарца осудили за смерть жены

Место происшествия. Фото: instagram.com/tipavlo.dar

29-летний павлодарец осужден за ДТП, в котором погибла его жена. Семейная пара была вместе 13 лет, у них остались трое детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В начале сентября 2021 года семейная пара днем отравилась на дачу, чтобы провести время в романтической обстановке.

Из показаний мужчины известно, что супруга пила шампанское, он же ограничился соком.

Примерно в 10 вечера муж предложил жене съездить к его сестре. Застолье там продлилось до раннего утра, где, по заверению павлодарца, он выпил лишь банку пива.

"Около 05.00 часов он и его супруга стали собираться домой, начали выходить из квартиры. В это время сестра сказала ему, чтобы он вызвал такси и не садился за руль. На это мужчина ответил, что так и сделает.

Однако, выйдя на улицу, он не захотел оставлять свою машину во дворе дома и сел за руль, а супруга - на переднее пассажирское сиденье, после чего направились в сторону дома.

Водитель ехал по улице Бакинская в направлении улицы Сураганова в Павлодаре, где, подъезжая к Сураганова, он отвлек внимание на свою жену, разговаривая с ней о жизни.

Далее, подъехав к Сураганова, он не успел повернуть налево и не справился с рулевым управлением, в результате чего, не сбросив скорость, совершил наезд на растущее дерево", - описываются показания подсудимого в приговоре суда.

Супруга в результате аварии погибла на месте, мужчина был доставлен в больницу. По словам водителя, вместе они прожили 13 лет, у них трое детей.

Приговором суда его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Павлодарцу назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Теща также требовала взыскать в свою пользу 5 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда, суд снизил сумму до полутора миллионов.

Напомним, авария в Павлодаре произошла рано утром 5 сентября 2021 года. Тогда в полиции сообщили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом родные были в курсе, однако никто из них его не остановил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953881-po-puti-razgovarivali-o-zhizni-pavlodartsa-osudili-za-smert-zheny/