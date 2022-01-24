Автобус с пассажирами вылетел с трассы в Турции: трое погибли и 18 пострадали

ДТП с автобусом в Турции. Фото: twitter.com/gztcom

В Стамбуле в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли трое человек, 18 получили ранения, передает NTV.

Как сообщает издание, водитель не справился с управлением автобуса из-за гололеда, в итоге транспортное средство вылетело за пределы дороги.

В ДТП погибли водитель и два пассажира - школьные учителя, еще 18 человек получили ранения.

По данным телеканала, автобус направлялся из Визе в Денизли. Дорога в районе туннеля Чамлык, где шел сильный дождь, была размыта.

В результате аварии некоторые пассажиры застряли в автобусе, а некоторых выбросило из него. Тех, кто оказался в автобусе, спасли пожарные.

На место происшествия было направлено большое количество бригад скорой помощи, пожарных и полиции.

В ноябре прошлого года в ДТП с автобусом в Болгарии погибли 46 человек. Выжили в аварии шесть человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952562-avtobus-s-passazhirami-vyletel-s-trassy-v-turtsii-troe-pogibli-i-18-postradali/