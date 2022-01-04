Трое подростков погибли в Алматинской области: задержан владелец авто

Задержанный. Кадр из видео: ДП Алматинской области

В деле о ДТП близ Жаркента, в котором погибли трое школьников, появились новые подробности. 26-летнего владельца Nissan Cefiro, который опрокинулся вместе с пятью подростками в салоне, поместили под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении автовладельца возбудили уголовное дело по ст.349 ч.4 УК РК (Допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права управления). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"Автовладельцем оказался 26-летний житель Жаркента. Подозреваемый сознался, что был знаком с погибшим подростком, который попросил дать ему машину для самостоятельного управления. В настоящее время мужчина задержан и помещен под стражу в ИВС. Расследование по факту ДТП находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный обратился к казахстанцам и призвал не повторять его ошибку, которая привела к трагедии. Он также попросил прощения у родных и близких погибших за свой необдуманный поступок.

Напомним, 2 января в Панфиловском районе школьники, катаясь на машине, попали в ДТП. В результате погибли трое несовершеннолетних, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы. За рулем иномарки был 15-летний юноша, который не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949745-troe-podrostkov-pogibli-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhan-vladelets-avto/