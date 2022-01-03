Три подростка погибли, двое пострадали в ДТП в Алматинской области (видео)

Фото с места ДТП: ДП Алматинской области

В Панфиловском районе Алматинской области школьники, катаясь на машине, попали в ДТП. В результате погибли трое несовершеннолетних, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Видео с места ДТП распространяется в соцсетях. На кадрах видно авто Nissan Cefiro с сильными техническими повреждениями.

"Панфиловский район. 02.01.2022. ДТП. Коктал - Аулиеагаш. Погибло несколько детей", - указывается в посте.

В областной полиции прокомментировали кадры. Здесь сообщили, что в машине находилось пятеро несовершеннолетних, трое из них погибли, двое получили травмы.

"Дорожная авария произошла 2 января в 22:20 часов близ села Аулиеагаш в Панфиловском районе. Автомашиной Nissan Cefiro управлял 15-летний житель села Коктал, который допустил опрокидывание иномарки на автодороге "Коктал - Аулиеагаш".

На месте ДТП погибли сам водитель и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14-15 лет. Еще двое подростков с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу", - сообщили в полиции.

Фото с места ДТП: ДП Алматинской области

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В ведомстве также отметили, что в отношении владельца транспортного средства, допустившего к управлению несовершеннолетнего, не имеющего права управления, возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РК.

"В рамках расследования назначены ряд соответствующих экспертиз. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного происшествия", - добавили в правоохранительных органах.

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о госпитализированных в больницу школьниках. Состояние одного из пациентов тяжелое, ребенок подключен к ИВЛ.

"Состояние одного стабильное. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб голени и закрытый перелом локтевой кости.

Состояние второго, 2008 года рождения, крайне тяжелое. У пациента диагностировано открытая черепно-мозговая травма, перелом теменной и височной костей. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Отек головного мозга. Ребенок находится в коме", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949668-tri-podrostka-pogibli-dvoe-postradali-v-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/