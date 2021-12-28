Сбившую насмерть мать и ребенка женщину на Land Cruiser арестовали в Актау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Суд санкционировал арест женщины-водителя Toyota Land Cruiser, которая сбила насмерть 29-летнюю мать и ее 5-летнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Актау. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде, передает Lada.kz.

Автоледи проведет под стражей два месяца.

"Следственный суд Актау вынес санкцию об аресте подозреваемой в совершении ДТП сроком на два месяца", - сообщили в суде Мангистауской области.

Напомним, 20 декабря Toyota Land Cruiser сбил женщину с ребенком. 29-летняя мать погибла на месте происшествия, а ее 5-летняя дочь была доставлена в больницу, однако позже скончалась. Полицейские возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что за рулем внедорожника была 42-летняя женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948954-sbivshuyu-nasmert-mat-i-rebenka-zhenschinu-na-land-cruiser-arestovali-v-aktau/