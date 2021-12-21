Land Cruiser насмерть сбил женщину с ребенком в Актау: появились новые подробности

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

Новые подробности по факту смертельного наезда в Актау, в результате которого погибли женщина и ребенок, озвучили в департаменте полиции Мангистауской области. Также информацией по поводу случившегося поделились медики, передает Lada.kz.

По данным ДП региона, водитель Toyota Land Cruiser - женщина, ей 49 лет. На момент аварии она была трезва.

Как сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной детской больницы Курман Кайранов, куда после происшествия доставили 5-летнюю девочку, за жизнь ребенка врачи боролись полтора часа.

Маленькая пациентка поступила в очень тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Ей диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, разрыв желудка, печени, селезенки, внутреннее кровотечение, геморрагический и травматический шок.

"Ребенок в экстренном порядке был прооперирован. Девочке была удалена селезенка, удалось все ушить: печень, желудок. Провели переливание крови, но, несмотря на все усилия, спасти ее не удалось", - сообщил Курман Кайранов.

Напомним, вечером 20 декабря в Актау водитель Toyota Land Cruiser сбила людей на нерегулируемом пешеходном переходе. На месте происшествия погибла 29-летняя женщина. 5-летняя девочка была доставлена в больницу, однако позже скончалась. Стражи порядка начали расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947803-land-cruiser-nasmert-sbil-zhenschinu-s-rebenkom-v-aktau-poyavilis-novye-podrobnosti/