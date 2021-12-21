Водитель Land Cruiser насмерть сбил женщину с ребенком в Актау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

20 декабря между 16 и 19 микрорайонами Актау водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил женщину с ребенком. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

В ведомстве сообщили, что вызов на пульт дежурного "102" поступил в 23.45 часов 20 декабря. Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser сбил людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На месте происшествия погибла 29-летняя женщина. 5-летняя девочка была доставлена в больницу, однако позже скончалась, не приходя в сознание.

Данный факт зарегистрирован по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель водворен в изолятор временного содержания", - пояснили в ДП Мангистауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947715-voditel-land-cruiser-nasmert-sbil-zhenschinu-s-rebenkom-v-aktau-video/