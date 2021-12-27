ДТП с участием 17 авто в Алматинской области: против дорожников возбудили дело

Место происшествия. Кадр из видео: Kris.p.almaty | Official

Дорожным службам Алматинской области грозит уголовная ответственность по факту ДТП с участием 17 машин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

25 декабря в Енбекшиказахском районе на 134 км трассы Алматы-Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 машин. Одной из причин аварии были названы неблагоприятные погодные условия. Дорога оказалась обледеневшей и была покрыта густым туманом.

В ДТП пострадали пять человек, которых с различными травмами госпитализировали в больницу села Шелек.

Сегодня стало известно, что с учетом обстоятельств и последствий аварии против дорожников возбудили уголовное производство.

"Следственным управлением в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, возбуждено уголовное дело по ст.353 УК РК (Нарушение действующих на транспорте правил).

Назначены экспертизы, а также в уполномоченные органы направлены соответствующие запросы. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948765-dtp-s-uchastiem-17-avto-v-almatinskoy-oblasti-protiv-dorozhnikov-vozbudili-delo/