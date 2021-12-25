Массовое ДТП с участием 17 машин произошло на трассе Алматы-Хоргос (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Kris.p.almaty | Official

На трассе Алматы-Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 машин. В аварии пострадали пять человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах свыше десяти машин разбросаны по трассе. Очевидец пытается остановить водителей, которые продолжают движение и бьются в стоящие автомобили.

"Остановись, остановись! Тут страшно. Массовое ДТП. Будьте осторожны, машины бьются одна за другой", - говорит автор ролика.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что массовое ДТП произошло около 10.00 часов на 134 км автодороги Алматы-Хоргос.

"Авария с участием 17 машин произошла из-за неблагоприятных погодных условий. На автодороге очень густой туман. Участок с 84 по 134 км закрыт. На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции.

В ДТП пострадали пять человек. Их доставили для медобследования в больницу села Шелек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции обратились к водителям и попросили быть максимально внимательными во время движения, соблюдать скоростной режим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948513-massovoe-dtp-s-uchastiem-17-mashin-proizoshlo-na-trasse-almaty-horgos-video/