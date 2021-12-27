Популярный водитель-тиктокер из Караганды угодил в аварию (видео)

Место столкновения двух автобусов. Кадр из видео: instagram.com/in_da_krg

В Караганде произошло ДТП с участием двух автобусов. За рулем одного из них находился Айдос Аринов, ранее прославившийся своим исполнением танца из TikTok на крыше автобуса. В результате аварии пострадал один человек, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети распространяются видеоролики с места столкновения двух автобусов в Павлодаре. Случившееся прокомментировали в полиции.

"ДТП произошло 26 декабря в 16:40 на улице Гапеева. По предварительным данным, водитель автобуса Shaolin, выполняя маневр разворота, не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом марки Yutong (им и управлял Аринов – прим. ред.).

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью обратился 14-летний пассажир автобуса Shaolin.

Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в полиции и по нему назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт ДТП прокомментировал и сам Айдос Аринов. Он утверждает, что не виновен в столкновении автобусов.

"Я уже высадил пассажиров на конечной остановке. А он довез пассажиров, но не высадил, и стал разворачиваться. Чтобы быстрее меня успеть собрать пассажиров, которые стояли на противоположенной остановке. Вот и результат", – сообщил водитель в своих Stories в Instagram.

Между тем, некоторые пользователи Сети осуждают блогерскую деятельность Айдоса Аринова. Они считают, что телефон и руль несовместимы. Особенно при перевозке пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде набирает популярность ролик, снятый водителем автобуса Айдосом Ариновым. На видео он повторил один из популярных трендов в TikTok и станцевал на крыше своего автобуса. Благодаря ему водителя стали узнавать в городе.

После этого в полиции пообещали проверить деятельность блогера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948608-populyarnyy-voditel-tiktoker-iz-karagandy-ugodil-v-avariyu-video/