"ГАЗель" перевернулась на бок из-за бури в Мангистауской области (видео)

Иллюстративное фото: pancaketom / Getty Images

Грузовик марки "ГАЗель" перевернулся на бок из-за сильной бури на трассе в Мангистауской области. Инцидент произошел в ночь на сегодня.

Как пишет издание inAktau, ДТП произошло на дороге в 2 километрах от Бейнеу в сторону села Жармыш.

Перевернутый грузовик засняли очевидцы из числа водителей, проезжавших мимо.

Они же сообщили, что скорость ветра в степи достигает 40 метров в секунду. И без того сложные условия поездки ухудшает плохая видимость из-за пыльной бури.

"Ветер боковой, ничего не видно, пыль. Если кто-то еще не выехал, не выезжайте", - посоветовали водители.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, что сегодня мы сообщали о сильной пыльной буре, которая накрыла дороги в двух регионах Казахстана, в том числе и в Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947147-gazel-perevernulas-na-bok-iz-za-buri-v-mangistauskoy-oblasti-video/