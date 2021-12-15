Сильная пыльная буря накрыла дороги в двух регионах Казахстана (видео)

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Сегодня, 15 декабря, в Атырауской области началась сильная пыльная буря. Из-за низкой видимости на одной из трасс в официальном Telegram-канале МИИР было опубликовано предупреждение для казахстанцев.

В ведомстве сообщили, что пыльная буря мешает видимости на 686-690 километрах участка "Шетпе -Жетыбай" автотрассы "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау".

Водителей попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. Граждан, уже находящихся в пути, в МИИР призвали внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

На видео видно, что из-за бури на дороге практически нулевая видимость и временами не видно даже дорожного полотна.

Также о сильной пыльной буре в Мангистауской области сообщило издание Lada.kz. Указывается, что водители массово жалуются на низкую видимость на дорогах.

Буря накрыла часть региона за пределами Актау, движение затруднено на подъезде к Жетыбаю. На местном участке трассы "Шетпе-Жетыбай" также наблюдается ухудшение погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947137-silnaya-pylnaya-burya-nakryla-dorogi-v-dvuh-regionah-kazahstana-video/