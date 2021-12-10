Пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: девушка погибла, парень в больнице (фото)

Фото с места ДТП: zakon.kz

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы - на пешеходном переходе сбили молодую пару. Девушка погибла на месте аварии, парня госпитализировали, передает Zakon.kz.

Сообщается, что наезд был совершен на перекрестке проспектов Абая и Алтынсарина.

Как пишет издание со слов очевидцев, водитель Skoda Superb на высокой скорости проехал перекресток на мигающий сигнал светофора и сбил молодую пару, которая в этот момент переходила дорогу по проспекту Абая.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Очевидцы рассказали: удар был такой силы, что девушка отлетела на более чем 50 метров от пешеходного перехода. Она погибла до приезда бригады скорой помощи.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Парня госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По данным издания, водитель авто скрылся с места ДТП, даже не притормозив. Но, доехав до улицы Саина, он бросил авто в проулке и пешком вернулся на место аварии, где сознался в содеянном.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Все обстоятельства и причины произошедшего установят сотрудники компетентных служб.

Напомним, похожая трагедия случилась в Алматы неделю назад - рядом со зданием полиции на пешеходном переходе внедорожник также сбил молодую пару. 21-летний парень погиб на месте, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946246-paru-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-almaty-devushka-pogibla-paren-v-bolnitse-foto/