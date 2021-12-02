Молодую пару сбили напротив здания полиции в Алматы, погиб парень

Место смертельного наезда. Фото: zakon.kz

В Алматы, неподалеку от управления полиции Ауэзовского района, произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил молодую пару, переходившую дорогу.

По информации Sputnik Казахстан, инцидент произошел напротив здания управления полиции Ауэзовского района.

По словам очевидцев, незадолго до аварии по улице Утеген батыра в южном направлении двигался Lexus с явным превышением скорости. В этот момент на нерегулируемом пешеходном переходе находились молодой человек и девушка.

Затем произошло столкновение. Водитель же, как пишет издание, не сразу остановился после ДТП, а проехал еще около 40 метров.

Место смертельного наезда. Фото: zakon.kz

В результате наезда молодой человек 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Также пострадала девушка – ее в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте аварии работают дорожные полицейские, криминалисты и дознаватели. Выясняются подробности происшествия.

Место смертельного наезда. Фото: zakon.kz

По информации Zakon.kz, в результате удара парень отлетел на расстояние около 30-40 метров от места наезда. Издание предполагает, что сбитого молодого человека водитель мог протащить несколько метров на капоте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945035-moloduyu-paru-sbili-naprotiv-zdaniya-politsii-v-almaty-pogib-paren/