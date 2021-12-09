Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Женщина погибла под колесами общественного транспорта в Алматы.

О смертельном ДТП, которое произошло на улице Момышулы, не доезжая до стадиона "Алматы Арена", сообщает издание Sputnik Казахстан.

По его данным, автобус маршрута №15 ехал в южном направлении по выделенной полосе, когда по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу начала переходить женщина.

Сообщается, что водитель общественно транспорта слишком поздно заметил пешехода, из-за чего не успел затормозить. После наезда автобус еще 10 метров проехал на тормозах.

Женщина погибла на месте аварии. Ей было 53 года.

На месте работали сотрудники полиции, которые установят причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске автобус сбил двух пешеходов. Одного из пострадавших госпитализировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946052-avtobus-nasmert-sbil-zhenschinu-v-almaty/