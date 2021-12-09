Автобус сбил двух человек в Петропавловске

Фото с места ДТП: polisia.kz

Два человека попали под колеса общественного транспорта в Петропавловске. Один из пострадавших в результате наезда госпитализирован, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сообщается, что наезд был совершен 3 декабря вечером на пересечении улиц Пушкина и Букетова - водитель маршрутного автобуса сбил двух пешеходов.

Одному из пострадавших, 18-летнему парню, понадобилась госпитализация. О его состоянии не сообщается.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

"Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - заключили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946024-avtobus-sbil-dvuh-chelovek-v-petropavlovske/