"Водитель уснул за рулем": последствия жуткого ДТП сняли на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: Zhest_KZ

Жуткая авария с участием трех машин произошла на Капшагайской трассе. В ДТП погиб 39-летний мужчина, а также серьезно травмирован водитель одного из авто. Об обстоятельствах происшествия рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показана Toyota Caldina с буквально смятым салоном и стоящий в отдалении грузовик Mercedes-Benz 814. Машина также с деформированным кузовом.

"В Капшагае этой ночью произошло жуткое ДТП. Водитель грузовика заснул за рулем и врезался в легковую машину", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что авария произошла в ночь с 7 на 8 декабря в черте Капшагая.

"Установлено, что 27-летний водитель грузовика Mercedes-Benz 814, двигаясь в северном направлении, на 71 км автодороги Алматы-Оскемен допустил столкновение со стоящей на запрещающий сигнал светофора Toyota Caldina. В результате удара легковая машина по инерции столкнулась с впереди находящимся эвакуатором Mercedes-Benz.

39-летний пассажир Toyota погиб на месте происшествия. В ДТП также пострадал 33-летний водитель легкового авто, который с различными травмами доставлен в больницу Капшагая", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Действительно ли водитель грузовика уснул за рулем, неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945895-voditel-usnul-za-rulem-posledstviya-zhutkogo-dtp-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/