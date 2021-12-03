Девушка за рулем BMW снесла остановку в Актобе (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

25-летняя девушка за рулем BMW наехала на дорожный знак и снесла остановку в Актобе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Авария произошла минувшей ночью. 25-летняя девушка-водитель BMW ехала со стороны аэропорта по проспекту Богенбай батыра в Актобе.

Напротив КДЦ №7, нарушив правила дорожного движения, она допустила наезд на дорожный знак и остановочный павильон.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

После ДТП автоледи госпитализировали в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимаются полицейские.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау попал на видео страшный наезд на девушку на тротуаре. Сейчас пострадавшая в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945207-devushka-za-rulem-bmw-snesla-ostanovku-v-aktobe-foto/