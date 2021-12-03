Страшный наезд на девушку попал на видео в Актау

Место происшествия. Фото: Lada.kz

2 декабря автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома в 12 микрорайоне Актау. Момент наезда попал на видео. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

По информации ведомства, 2 декабря в 21.53 часов на пульт дежурного поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 12 микрорайоне за 70 домом.

Водитель Toyota Sienna не справился с рулевым управлением, выехал на бордюр и сбил девушку на тротуаре. 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.

Данный факт зарегистрирован по ч.2 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Девушка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Между тем появилось видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости вылетает через бордюр на тротуар, проезжает несколько десятков метров и сбивает пешехода. Несколько человек успевают отскочить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945168-strashnyy-naezd-na-devushku-popal-na-video-v-aktau/