Три человека пострадали в аварии в Петропавловске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В результате ДТП в Петропавловске пострадали три человека, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Авария произошла накануне днем на объездной дороге Петропавловска. Столкнулись автомобили "ВАЗ-21093" и Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали трое. 42-летнего водителя российского авто и 36-летнего пассажира этой машины госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

28-летний водитель Camry был отпущен после получения медпомощи.

Фото с места событий: Polisia.kz

По данному факту стражи порядка проводят дознание. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Для принятия процессуального решения материалы дела переданы в отдел административной полиции УП города Петропавловска.

Как отметили в ДП СКО, за 10 месяцев текущего года в регионе зафиксировали свыше 150 ДТП, в которых погибли 28 человек, свыше 200 получили ранения.

Напомним, что министерство внутренних дел Казахстана обратилось к казахстанским автомобилистам в преддверии зимнего сезона. Стражи порядка напомнили водителям, что в декабре, январе и феврале запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944644-tri-cheloveka-postradali-v-avarii-v-petropavlovske/