"Переобувка" авто: МВД обратилось к казахстанским водителям

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к казахстанским автомобилистам в преддверии зимнего сезона, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В МВД подчеркнули, что в зимний период движение транспорта на дорогах требует особого внимания, поэтому на данный сезон есть свои правила и требования.

Так, в декабре, январе и феврале запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины необходимо установить на все колеса транспортного средства.

"Данные требования обусловлены тем, что в зимний период качество дорожного сцепления шин с летними протекторами резко ухудшается. Соответственно, повышается вероятность заноса транспортного средства при обледенелом или заснеженном покрытии дорожного полотна, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, водителям напомнили о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

Для безопасности участников дорожного движения в МВД призвали заранее планировать маршрут движения с учетом погоды, а также следить за сообщениями службы спасения и не выезжать на загородные трассы при ухудшении погодных условий.

Кроме того, рекомендуется при необходимости использовать альтернативные виды транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944616-pereobuvka-avto-mvd-obratilos-k-kazahstanskim-voditelyam/