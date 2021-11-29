Двух школьниц сбили в Актюбинской области

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В Актюбинской области 26 и 27 ноября сбили двух школьниц. Подробности ДТП озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 26 ноября примерно в 12.40 часов в городе Алга водитель Daewoo Nexia, двигаясь по улице Есет батыра, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и допустил наезд на несовершеннолетнюю.

9-летняя пострадавшая с места происшествия была госпитализирована в ОДКБ Актобе.

На следующий день в Кандыагаше водитель Audi 80 по улице Джамбула возле средней школы №5 сбил 10-летнюю девочку. Ее доставили в городскую больницу.

По данным фактам проводится расследование.

Ранее стало известно, что 6-месячный ребенок погиб в результате столкновения двух автомобилей в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944428-dvuh-shkolnits-sbili-v-aktyubinskoy-oblasti/