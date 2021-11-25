Еще одну машину разбили на автодроме спецЦОНа Уральска

Место происшествия. Фото: facebook.com/nadir.kurumbayev

На автодроме спецЦОНа Уральска вновь разбили автомобиль, на котором курсанты сдают экзамен по вождению. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото с места происшествия на своей странице в Facebook выложил директор Западно-Казахстанского филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Надир Курумбаев.

В пресс-службе ведомства сообщили, что авария произошла днем 25 ноября.

"За рулем автомобиля KIA находилась девушка в возрасте около 20 лет. Она перепутала педали газа и тормоза. После столкновения со светофором машина получила повреждения. Сейчас она находится на ремонте", - отметили в госкорпорации.

Место происшествия. Фото: facebook.com/nadir.kurumbayev

Напомним, 9 ноября произошла другая авария на автодроме Уральска. Тогда девушка тоже перепутала педали газа и тормоза, снесла дорожные знаки и повредила бампер машины.

С начала года случилось уже 20 подобных ДТП. В спецЦОНе отметили, что до начала экзамена с курсантами заключается договор. В случае повреждения транспортного средства они оплачивают его ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943986-esche-odnu-mashinu-razbili-na-avtodrome-spetstsona-uralska/