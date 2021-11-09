Перепутала газ с тормозом: девушка разбила машину на экзамене в спецЦОНе Уральска (видео)

Место происшествия. Фото: очевидцы

В Уральске экзамен по вождению для курсантки автошколы закончился аварией. Руководители специализированного отдела ЦОНа прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Дорожно-транспортное происшествие попало на видео. Его сняли очевидцы, многие из которых дожидались своей очереди для прохождения практического экзамена по вождению.

Кроссовер с автоматической коробкой передач врезался в дорожные знаки, установленные на автодроме. Бывалые водители сразу дали свою оценку случившемуся.

"Нельзя экзаменуемого сажать за руль одного. Люди от волнения путают педали. Обязательно должен рядом присутствовать человек, который сможет помочь в трудной ситуации. Хорошо, что все так закончилось, могло бы и хуже", - отметил один из пользователей социальных сетей.

В пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" проинформировали, что курсант окончила автошколу и впервые сдавала экзамен.

"За рулем автомашины была девушка, которая не смогла справиться с рулевым управлением. Она перепутала педали газа и тормоза. Эта оплошность привела к неприятным последствиям. Автомобиль марки Kia Sportage будет восстанавливать виновница ДТП. Отметим, что с начала года на автодроме произошло порядка 20 аварий", - сообщила и.о директора специализированного отдела центра обслуживания населения Уральска Айерке Бекмурзина.

Самое неприятное в этой ситуации в том, что в спецЦОНе сейчас не осталось исправных автомобилей. Вторая машина находится на ремонте.

У человека, который впервые пытается получить права, есть три попытки для успешной сдачи практического экзамена. На него отводится 20 минут. При этом курсант должен находиться в машине один, без инструктора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941385-pereputala-gaz-s-tormozom-devushka-razbila-mashinu-na-ekzamene-v-spetstsone-uralska-video/