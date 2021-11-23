Автомобиль перевернулся на въезде в Алматы

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На дороге, соединяющей Алматы с Капшагаем, перевернулся автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Произошел инцидент во вторник около 08:30.

"Водитель Mazda 323, следуя по автодороге Капшагай – Алматы в южном направлении и на путепроводе напротив здания 2/4 на улице Бекмаханова, допустил наезд на стоящий после ДТП (на месте, где незадолго до этого уже произошло другое ДТП – прим. ред.) автомобиль марки Lexus GS300", – доложили в пресс-службе ДП Алматы.

Водителя Lexus GS300 осмотрели медики, однако помощь ей не понадобилась.

"Материал передан в УП Жетысуского района по территориальности. Назначены экспертизы", – сообщила замначальника управления дознания ДП города Алматы полковник полиции Салтанат Хишанло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943578-avtomobil-perevernulsya-na-vezde-v-almaty/