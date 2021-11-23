"Самосвал снес легковушку": смертельное ДТП произошло в Петропавловске (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/skopetro

Смертельное ДТП произошло в Петропавловске. В результате столкновения легкового авто с самосвалом погиб один человек. Подробности аварии озвучили в городском управлении полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно полицейские машины и кареты скорой помощи.

"Самосвал снес легковушку", - отметил проезжавший мимо автолюбитель.

По информации управления полиции Петропавловска, 23 ноября около 8 часов утра на оперативный канал "102" поступило телефонное сообщение от очевидцев. Они рассказали, что на объездном шоссе произошло столкновение Lada Largus и "Урал-5557".

Стражи порядка выяснили, что в результате аварии на месте происшествия скончался водитель легкового авто.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины ДТП. Назначен ряд необходимых экспертиз.

"По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943527-samosval-snes-legkovushku-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-petropavlovske-video/