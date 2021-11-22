Смертельное ДТП в Мангистау: водитель авто сбил трех человек

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В селе Бейнеу водитель Lada Kalina совершил наезд на троих пешеходов, в результате полученных травм один их них скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Наезд на пешеходов произошел 18 ноября около 07.30 часов в селе Бейнеу. На регулируемом пересечении улиц Жубанова и Кашагана 46-летний водитель Lada Kalina сбил трех человек.

В результате аварии от полученных травм скончался 43-летний пешеход.

Как отметили в пресс-службе ДП Мангистауской области, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943384-smertelnoe-dtp-v-mangistau-voditel-avto-sbil-treh-chelovek/