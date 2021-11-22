Занесло на повороте: водитель погиб после столкновения авто с деревом в Алматы

30-летний автолюбитель погиб в ДТП минувшей ночью в Наурызбайском районе Алматы - водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Как пишет Sputnik Казахстан, смертельная авария произошла в микрорайоне Каргалы.
По данным издания, Nissan Cefiro ехал по улице Кенесары хана в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением. Машину занесло, и она зацепила один бордюр. После этого автомобиль вылетел на полосу встречного движения, врезался в еще один бордюр и в итоге влетел в дерево. Удар пришелся на сторону водителя.
Очевидцы ДТП вызвали спасателей, которые извлекли тело водителя из авто.
Автолюбителю было всего 30 лет. Мужчина скончался до приезда врачей.
Накануне смертельная авария произошла на трассе Костанай - Рудный - в результате лобового столкновения авто погибли 2 человека, 4 пострадали. Предварительно, авария произошла из-за того, что пьяный водитель вылетел на "встречку".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943247-zaneslo-na-povorote-voditel-pogib-posle-stolknoveniya-avto-s-derevom-v-almaty/