Занесло на повороте: водитель погиб после столкновения авто с деревом в Алматы

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

30-летний автолюбитель погиб в ДТП минувшей ночью в Наурызбайском районе Алматы - водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Как пишет Sputnik Казахстан, смертельная авария произошла в микрорайоне Каргалы.

По данным издания, Nissan Cefiro ехал по улице Кенесары хана в северном направлении. На затяжном повороте водитель не справился с управлением. Машину занесло, и она зацепила один бордюр. После этого автомобиль вылетел на полосу встречного движения, врезался в еще один бордюр и в итоге влетел в дерево. Удар пришелся на сторону водителя.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Очевидцы ДТП вызвали спасателей, которые извлекли тело водителя из авто.

Автолюбителю было всего 30 лет. Мужчина скончался до приезда врачей.

Накануне смертельная авария произошла на трассе Костанай - Рудный - в результате лобового столкновения авто погибли 2 человека, 4 пострадали. Предварительно, авария произошла из-за того, что пьяный водитель вылетел на "встречку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943247-zaneslo-na-povorote-voditel-pogib-posle-stolknoveniya-avto-s-derevom-v-almaty/