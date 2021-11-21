Пьяным выехал на "встречку": 2 человека погибли, 4 пострадали в ДТП под Рудным

Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 ноября, ранним утром в Костанайской области - водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

Авария случилась в 5.30 утра на автодороге Рудный - Костанай.

По данным правоохранителей, 29-летний водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi. За рулем второго авто находился 31-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и один пассажир Audi погибли на месте, еще два пассажира авто получили травмы и были госпитализированы. В больницу с различными травмами доставлены также водитель и пассажир BMW.

Полиция начала расследование по статье 345 части 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". "Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного", - добавили в правоохранительных органах.

Полиция призвала водителей строго соблюдать ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943204-pyanym-vyehal-na-vstrechku-2-cheloveka-pogibli-4-postradali-v-dtp-pod-rudnym/