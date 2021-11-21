Смертельное ДТП с российским блогером: у автомобиля был другой владелец

Саид Губденский. Фото: instagram.com/said.gubdenskiy

Журналисты выяснили, кому принадлежал автомобиль, на котором известный дагестанский автоблогер Саид Губденский угодил в смертельную аварию.

Владельцем BMW, за рулем которого погиб предприниматель и блогер Саид Губденский в результате ДТП в Москве, оказалась 23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова. Такие сведения раздобыли журналисты газеты "Известия".

Уточняется, что на машине в момент аварии не было номерных знаков. Предварительно известно, что погибший недавно приобрел автомобиль и не успел оформить даже страховку. Всего за полтора часа до гибели Губденский хвастался своей машиной в Telegram-канале: он разместил фотографию своего BMW M4 и оставил короткую подпись: "Куколка".

Выяснилось, что 13 ноября Ширшова передала BMW Губденскому. Отец девушки рассказал, что у нее нет водительских прав, а ответить на вопрос, откуда у нее взялась такая машина, не смог, признавшись, что почти не общается с дочерью.

По данным издания, сейчас Ширшова общается с правоохранителями.

Авария произошла в субботу, 20 ноября, в Москве. Ее участниками поневоле стали три автомобиля – Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский. Он и его пассажир погибли. Также пострадали два человека: один из автомобиля Volvo, другой – из Mercedes.

Губденский регулярно нарушал ПДД, что не раз было замечено на его роликах. В прокуратуре сообщили, что неоднократно привлекали блогера к ответственности. К примеру, он несколько раз лишался прав на вождение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943217-smertelnoe-dtp-s-rossiyskim-blogerom-u-avtomobilya-byl-drugoy-vladelets/