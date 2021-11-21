Популярный автоблогер разбился в ДТП в Москве (видео)

Саид Губденский. Фото: instagram.com/said.gubdenskiy

Известный дагестанский автоблогер Саид Губденский разбился насмерть в ДТП в Москве. Мужчине было 28 лет. Момент смертельной аварии попал на видео.

Авария произошла накануне, 20 ноября.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы, на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись два авто. В них врезался еще один автомобиль.

По данным издания, за рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский. Саид погиб на месте ДТП, пассажир, находившийся с ним в авто, скончался позже в больнице. Еще один человек получил травмы в результате аварии.

Отмечается, что ранее Губденский неоднократно выкладывал на свою страницу видео, на котором видно, как он нарушает ПДД. Мужчина выезжал на оживленное движение, разворачивался через две сплошные.

В прокуратуре Москвы сообщали, что неоднократно привлекали Губденского к ответственности. Он несколько раз лишался прав на вождение.

За страницей блогера следит больше 642 тысяч человек. Сейчас они высказывают соболезнования в комментариях под последним постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943178-populyarnyy-avtobloger-razbilsya-v-dtp-v-moskve-video/